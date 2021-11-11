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Аэропорт Симферополя признали самым безопасным в России

Аэропорт Симферополя признали самым безопасным в России

Главная воздушная гавань Крыма - Международный аэропорт "Симферополь" - стал обладателем национальной премии "Транспортная безопасность России – 2021" в номинации "Лучший субъект транспортной инфраструктуры или перевозчик воздушного транспорта, реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности", передает пресс-служба воздушной гавани.

Столь высоко аэропорт оценил экспертный совета премии, а торжественная церемония награждения победителей прошла в Москве, пишет "АиФ-Крым".

Сотрудники аэропорта, регулярно проходящие обучение и аттестацию по авиационной и транспортной безопасности, в ходе проверки показали одни из лучших результатов в отрасли. 

Аэропорт обеспечен современным досмотровым оборудованием и техникой, также он стал одним из первых в России, создавшим собственное кинологическое подразделение, ставшее одним из лучших в стране.

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