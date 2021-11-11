ВЦИОМ: прививку от коронавируса сделали 38% россиян

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что вакцинацию от COVID-19 прошли 38% россиян - больше трети.

Кроме того, привиться готовы еще 31% опрошенных.

К массовой вакцинации 25% россиян относятся скорее положительно относится к массовой вакцинации, из них 12% точно стали бы делать прививку.

Вакцинироваться россиян побуждает страх заболеть и заразить других, доверие к вакцине, возможность перенести заболевание в легкой форме после прививки.

Антиваксеры сообщили о недоверии к прививке, боязни последствий вакцинации, а также медицинских противопоказаниях.