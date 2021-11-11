Меркель рассказала Путину, кто виноват в обострении миграционной ситуации

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, что причиной обострения обстановки на границе Беларуси и Польши являются белорусские власти. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз", - цитирует его ТАСС.

По словам Зайберта, Мекрель также затронула вопросы безопасности в окрестностях и на востоке Украины и призвала российского лидера продвигать переговоры в "нормандском формате" для выполнения минских соглашений о мирном урегулировании конфликта.

Напомним, 8 ноября стало известно, что несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Власти Польши подчеркнули, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.

Позднее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник, Евросоюз обсуждает введение совместно с США и Великобританией санкций в отношений авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота" и Turkish Airlines, из-за ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши. В ЕС полагают, что авиакомпании могут быть причастны к провозу нелегальных мигрантов в Беларусь.