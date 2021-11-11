Зурабишвили примет участие в Парижском форуме мира

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла во Францию с рабочим визитом, где она примет участие в четвертом Парижском форуме мира.

Форум проходит с 11 по 13 ноября, Зурабишвили выступит в первый день в рамках панели "Сохранение международного сотрудничества для мирного будущего".

Всего участие в форуме примут лидеры 53 стран. Парижский форум мира существует с 2018 года. Глав государств, министры, представители международных организаций в рамках форума 2021 года будут работать над поиском решения по преодолению социального разрыва, усилившегося из-за кризиса, вызванного пандемией.