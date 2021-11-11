Квалификация ЧМ-2022: Азербайджан и Армения потерпели поражения, Грузия выиграла

В четверг, 11 ноября, проходят матчи отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года.

Сборная Азербайджана принимала в Баку Люксембург и уступила со счетом 1:3. В составе Люксембурга отличились Жерсон Родригеш (67-я и 91-я минуты) и Себастьян Тилль (78-я). У Азербайджана единственный мяч на 82-й минуте записал на свой счет Азер Салахлы.

Отметим, что на 22-й минуте Азербайджан остался в меньшинстве – с поля был удален защитник Теллур Муталлимов.

Также уже закончился матч в Ереване, где сборная Армении потерпела разгромное поражение от Северной Македонии (0:5). Голы у победителей забили Александар Трайковски (22-я минута), Энис Барди (36-я, 66-я с пенальти и 90-я с пенальти), Милан Ристовски (79-я).

В Тбилиси состоялась встреча между сборными Грузии и Швеции. Победу со счетом 2:0 одержали хозяева поля. Оба мяча записал на свой счет полузащитник казанского "Рубина" Хвича Кварацхелия (61-я и 77-я минуты).