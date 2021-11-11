Квалификация ЧМ-2022: Россия разгромила Кипр

В Санкт-Петербурге только что завершился отборочный матч чемпионата мира по футболу 2022 года в группе H между сборными России и Кипра. Победу со счетом 6:0 одержала российская команда.

Голами в составе сборной России отметились Александр Ерохин (4-я и 87-я минуты), Федор Смолов (55-я), Андрей Мостовой (56-я), Александр Сутормин (62-я) и Антон Заболотный (81-я).

Перед последним туром сборная России с 22 очками возглавляет группу H. Кипр занимает последнее, 6-е место. В активе команды 5 очков.