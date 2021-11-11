ООН поможет Грузии с реформированием министерства экономики

В четверг, 11 ноября, министр экономики Грузии Натия Турнава, постоянный представитель Программы развития ПРООН в Грузии Ник Бересфорд и замглавы миссии Великобритании в Грузии Клер Олбрес подписали в Тбилиси меморандум о поддержке проведения реформ в Минэкономики республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Меморандум предполагает поддержку министерства экономики и осуществление реформ в ведомстве, а также проведение тренингов для чиновников, развитие документооборота.

Кроме того, британское правительство и ПРООН помогут Минэкономики с оценкой потребностей в планировании, мониторинге и оценке политики на основе рамок политики и координации, которые были утверждены грузинским правительством в 2019 году, передает "Sputnik Грузия".