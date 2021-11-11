Центральная Азия готова к более настойчивой политике Евросоюза

На экономическом форуме Центральная Азия - Евросоюз 5 ноября европейцы придерживались сдержанной риторики, а представители центральноазиатских стран продемонстрировали готовность соответствовать более амбициозным европейским целям, утверждает The Diplomat.

ЕС пообещал инвестировать в регион и оказывать помощь в рамках уже существующих программ. Европейский блок не призывал правительства Центральной Азии к каким-то особым, радикальным реформам, обозначив три сферы сотрудничества: зеленое восстановление, цифровизацию и улучшение бизнес-климата. Однако делегации центральноазиатских государств продемонстрировали интерес к более амбициозной европейской политике.

Многие участники прибыли в Бишкек сразу же после завершения климатической конференции в Глазго, COP26. Но экологическая повестка была далеко не самой многообещающей темой экономического форума. Участники обсудили инвестиции в энергетический сектор, а президент Европейского банка реконструкции и развития, Одиль Рено-Бассо и генеральный директор Европейского инвестиционного банка Лука Лаззароли рассказали о зеленой инвестиционной политике. Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров и таджикский вице-премьер Усмонали Усмонзода подчеркнули потенциал своих стран с точки зрения возобновляемых источников энергии. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и заместитель председателя Кабмина Туркменистана Чары Гылыджов заявили, что углеводороды по-прежнему остаются приоритетным сектором сотрудничества, при этом подчеркнув свою заинтересованность в альтернативных источниках.

Такая позиция означает стремление центральноазиатских государств продолжать получать прибыль от ископаемого топлива и рассчитывать на европейскую помощь с возобновляемыми ресурсами.

Хотя зеленые инвестиции вызвали большой интерес всех участников, а европейская делегация страстно призывала к сокращению выбросов углекислого газа, пути болезненного отказа от углеводородной зависимости на форуме не обсуждались. Такие вопросы, как стоимость углеродных выборов и субсидии на ископаемое топливо были недавно освещены в докладе ОЭСР, на который спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Тери Хакала ссылалась как на основу европейской политики.

Тем не менее определенные цели не упоминались представителями европейского блока, в совместном заявлении по итогам форума они тоже обозначены не были. Сокращение выборов - серьезный вопрос даже для Киргизии, которая не является региональным производителем углеводородов.

Президент Садыр Жапаров подтвердил, что страна поставила перед собой амбициозные цели на конференции в Глазго. Он подчеркнул, что выбросы в Киргизии - результат ежедневной деятельности людей, а не промышленности. Достижение целей, которые он упомянул, возможно при условии международного финансирования. По сути страна не против присоединиться к международным усилиям, но не готова нести значительные расходы, сопряженные с ними. В этом контексте удивительно, что ЕС не отметил Казахстан, хотя премьер-министр страны подчеркнул, что государство готово работать с европейским блоком над решением климатических проблем. Казахстан обозначил самые амбициозные климатические цели регионе, несмотря на свою значительную зависимость от углеводородов, в результате добычи которых государство находится на 20-м месте в мире по выбросу парниковых газов.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин ничего не сказал о производстве нефти и газа в ходе своей речи, в отличие от узбекских и туркменских делегаций. Казахстан предпринял наиболее осязаемые шаги в регионе, разработав долгосрочную программу сокращения выборов, введя тарифы на выбросы углерода и обязав проводить экологическую оценку всех инфраструктурных проектов.

На форуме центральноазиатские государства продемонстрировали готовность пойти на реформы по улучшению бизнес-климата. Даже Туркменистан, который по-прежнему представляет собой в основном плановую экономику, согласно совместному заявлению, не против приватизации и улучшения управления государственными предприятиями. Надеясь привлечь иностранные инвестиции все центральноазиатские делегации, кроме Казахстана, представили детальные реформы, ориентированные на бизнес и изложенные в совместном заявлении. Казахстан, который также ни слова не сказал о цифровизации, несмотря на значительные успехи страны в этой области, воздержавшись от комментариев, возможно, хотел продемонстрировать, что уже достаточно модернизирован и не нуждается в одобрении ЕС, не говоря уже о его помощи. Европейские делегаты не стали заострять внимание на необходимости радикальных реформ, а вместо этого сделали акцент на продолжении технической поддержки и финансовой помощи посредством существующих программ.

Обсуждая реформы, европейские лидеры использовали такие термины как ”прозрачность” и ”инклюзивность” вместо ”борьба с коррупцией” и ”демократия”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, чья страна вовлечена в битву с руководством ЕС за демократические стандарты, казалось, безмолвно упрекал европейский блок за вмешательство во внутренние дела государств Центральной Азии. По его словам, отношения должны основываться ”на взаимном уважении, а не на чтении морали”.

Удивительно, но разговор о демократии начали Киргизия и Узбекистан. Киргизский президент Жапаров заявил, что все участники форума разделяют ценности всевозможных свобод.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов напомнил, что в стране происходит демократическая трансформация, тем самым подразумевая что ранее государство не было привержено демократии. Киргизские и узбекские чиновники подчеркнули антикоррупционные усилия своих стран, в отличие от других центральноазиатских государств.

Форум продемонстрировал меняющуюся динамику в регионе, включая приверженность Казахстана борьбе с изменением климата, движение Туркменистана в сторону рыночной экономики и усилия по демократизации Узбекистана. Конечно, слова еще не всё. ЕС сможет оценить серьезность намерений центральноазиатских стран, только если Брюссель рискнет и призовет регион к более решительным мерам. Председатель кабинета министров Киргизии и Акылбек Жапаров предложил создать постоянный комитет для отслеживания прогресса и приверженности стран обязательствам, заявленным на форуме. Он может стать одним из механизмов для дальнейшего амбициозного экономического сотрудничества между ЕС и Центральной Азией.