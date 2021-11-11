В Чечне будет выбран лучший водитель такси

Лучший таксист Чечни будет определен 15 ноября по результатам конкурса профессионального мастерства.

Перед началом участникам предстоит пройти предрейсовый медосмотр на автоматизированной системе MedPoint24, которая фиксирует самочувствие водителя, артериальное давление, температуру тела и содержание алкоголя в крови.

Водителям предстоит продемонстрировать теоретические знания и практические навыки, а также историю региона и законодательство такси.

Следующий этап конкурса – автодром, где участники смогут посоревноваться в скоростном маневрировании и плавности вождения.

Конкурс профессионального мастерства пройдет в чеченской столице на автодроме "Крепость Грозная". Конкурс стартует в 10.00.