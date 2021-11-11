В Карачаево-Черкесии до конца года выйдет второй том сказок народов республики 

Уже до конца текущего 2021 года в КЧР увидит свет второй том детской книги "Сказки народов Карачаево-Черкесии", где будут собраны сказки на карачаевском, ногайском, черкесском, русском и абазинском языках – его тираж составит 2 тыс экземпляров, рассказал министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков.

"Будет еще один тираж - второй том "Сказок народов Карачаево-Черкесии". Он уже верстается и будет выпущен до конца текущего года.

Сказки будут другие, авторский коллектив другой, орнаменты будут другие, подготовим небольшие иллюстрации", - рассказал министр, передает ТАСС.

Объем книги, в создании которой приняли участие редакторы национальных газет республики, сотрудники научно-исследовательского института, общественных организаций, останется неизменным - порядка 450 страниц. Книги будут переданы в общественные организации, библиотеки, детские сады и детские дома республики.

В 2022 году в честь празднования 100-летия региона планируется выпуск третьего тома - в совокупности все три книги будут напоминать флаг Карачаево-Черкесии, добавил министр.