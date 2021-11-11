Главная » Новости
Азербайджан Иран

На Кубани половина жителей старше 60 лет привита от коронавируса

На Кубани половина жителей старше 60 лет привита от коронавируса

В Краснодарском крае вакцинацию от коронавируса прошли около 50% жителей старше 60 лет.

"Сейчас в крае порядка 50% пожилого населения привиты", - сказал в четверг главный врач Краснодарского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн имени профессора В. К. Красовитова Сергей Исаенко, пишет ТАСС.

Он добавил, что пожилые пациенты гораздо тяжелее переносят коронавирусную инфекцию, часто у них обостряются все хронические заболевания. "Как правило, у одного пожилого человека есть пять-шесть синхронно протекающих заболеваний", - пояснил медик.

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет, первую дозу препарата они должны получить до 13 декабря.

1080 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!