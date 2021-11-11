На Кубани половина жителей старше 60 лет привита от коронавируса

В Краснодарском крае вакцинацию от коронавируса прошли около 50% жителей старше 60 лет.

"Сейчас в крае порядка 50% пожилого населения привиты", - сказал в четверг главный врач Краснодарского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн имени профессора В. К. Красовитова Сергей Исаенко, пишет ТАСС.

Он добавил, что пожилые пациенты гораздо тяжелее переносят коронавирусную инфекцию, часто у них обостряются все хронические заболевания. "Как правило, у одного пожилого человека есть пять-шесть синхронно протекающих заболеваний", - пояснил медик.

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для лиц старше 60 лет, первую дозу препарата они должны получить до 13 декабря.