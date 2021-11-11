Исследователи составили портрет типичного антиваксера

Портрет типичного противника вакцинации составили специалисты из Высшей школы общественного здравоохранения при Городском университете Нью-Йорка, Колледжа Эмерсон в Бостоне (США) и Университета Барселоны (Испания).

Оказалось, антипрививочниками чаще являются консерваторы или те, кто придерживается умеренных политических взглядов. Антиваксеров больше в небольших городках, чем в мегаполисах. От прививка чаще отказывается молодежь, чем люди старше 60 лет.

Также у антиваксеров часто низкие доходы или нет никакого дохода. "Ограниченные экономические ресурсы (безработных антипрививочников) связаны с противоречивыми жизненными приоритетами, которые не позволяют людям отдавать предпочтение вакцинации", - считают исследователи.

Получается, что типичный противник вакцинации это придерживающийся консервативных взглядов относительно молодой житель небольшого городка или деревни, бедный, безработный.