Эрдоган: Турция превратилась в форпост США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что создание американской военной базы в греческом Александруполисе свидетельствует том, что Греция стала форпостом США.

"Военные базы Греции используются США. Их так много, что их нельзя пересчитать. Греция практически стала форпостом Америки. Поэтому база в Дедеагаче (Александруполис - прим. ред.) - лишь малая часть", - цитирует турецкого лидера РИА Новости.

По его словам, он обсуждал данный вопрос с президентом США Джо Байденом, но ответа не было. "Поведение Греции в регионе неправильное", - сказал Эрдоган.

Он также подчеркнул, Турция, Греция и США как члены НАТО должны договориться по этому вопросу.