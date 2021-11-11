Президент Узбекистана прибыл в Турцию

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл в Турцию для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

Самолет с Мирзиеевым приземлился в аэропорту Стамбула вечером 11 ноября, основные мероприятия саммита совета сотрудничества тюркоязычных государств намечены на 12 ноября.

"Главная цель совета заключается в укреплении связей между тюркоязычными странами, развитие сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, энергетической, туристической и культурно-гуманитарной сферах, координация усилий по укреплению мира и безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Ожидается, что на саммите президент Узбекистана выступит с важными инициативами.