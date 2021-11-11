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Евросоюз продлил санкции в отношении Турции за бурение в спорных водах

Евросоюз продлил санкции в отношении Турции за бурение в спорных водах

Европейский союз продлил на год санкции против Турции за нелегальную буровую деятельность в спорных водах в восточной части Средиземного моря в районе Кипра. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Санкционный режим продлен до 12 ноября 2022 года, решение вступает в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.

Санкции включают в себя замораживание активов физлиц и организаций в европейских банках, запрет на поездки в страны Евросоюза. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным лицам. На данный момент в списке значатся два человека, передает ТАСС.

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