Патриархия Грузии осудила митрополита за причащение Саакашвили

В Патриархии Грузии осудили высказывание митрополита Ахалкалакского Николоза (Пачуашвили), сравнившего голодовку бывшего президента страны Михаила Саакашвили с Великим постом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Грузинской Патриархии.

"Как известно, митрополит Ахалкалаки, Кумурдо и Кари Николоз (Пачуашвили) дважды посетил в тюрьме третьего президента Грузии господина Михаила Саакашвили, и в обоих случаях высказанные им комментарии вызвали у людей сильную тревогу", - сказано в заявлении.

В патриархии подчеркнули, что личные взгляды митрополита еще больше усложнили возможность взаимного примирения, а сравнение голодовки с Великим постом сочли неправильным.

В заявлении обращается внимание на то, что церковный пост является актом раскаяния,

совершаемый с упованием на прощение грехов и покаяние. "Он не имеет ничего общего с формой протеста, мотивированной несправедливым обращением, в котором голодающий перекладывает ответственность за возможные тяжкие последствия на другого", - объяснили в патриархии.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 8 ноября митрополит исповедал и причастил Михаила Саакашвили в тюрьме №12. Позднее в тот день бывшего президента Грузии перевезли в больницу при тюрьме в Глдани.