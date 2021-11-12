Долгосрочный мир в Карабахе возможен

Освобожденный регион заслуживает стабильного будущего, в котором и армяне, и азербайджанцы смогут жить в мире и согласии, пишет проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде для турецкой "Сабах". В начале года он писал об ужасных гуманитарных последствиях войны. См. "Будущее Карабаха: взгляд оптимиста". С тех пор Исмаилзаде четырежды побывал на освобожденных землях Азербайджана и своими глазами увидел последствия вандализма, учиняемого армянскими агрессорами на протяжении продлившейся 30 лет оккупации азербайджанских территорий.

Около 900 тысяч азербайджанцев потеряли свое имущество и дома, которые подверглись вандализму и теперь лежат в руинах. Многие города и села были стерты с лица земли. Однако Исмаилзаде увидел также невероятное количество строительной техники, придя к выводу, что нигде в мире восстановительные работы не ведутся с такой скоростью, как в Карабахе. Правительство Азербайджана намерено сделать этот регион самым процветающим в мире: экопарки, зеленые зоны с нулевым выбросом парниковых газов, промышленные и технологические центры, транспортные узлы, агрофермы и безопасные районы для мирной жизни и сосуществования всех этнических групп. В Физули уже открылся первый международный аэропорт, оснащенный современной инфраструктурой. Еще два аэропорта строятся. Также идут работы по строительству множества автомагистралей, тоннелей, электростанций и "умных сел". Правительство Азербайджана намерено выделить на это около $1,18 млрд, но требуется дополнительная помощь со стороны зарубежных стран и международных организаций.

Транспортный коридор

Одним из наиболее многообещающих выглядит развитие транспортных коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг", проходящих через освобожденные азербайджанские территории, затем через Зангезурский район Армении, Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, Турцию и идущих далее на европейские рынки. Этот коридор объединит между собой транспортные инфраструктуры России, Центральной Азии, Азербайджана, Ирана, Армении и Турции, укрепив региональное сотрудничество между этими странами в формате "3+3".

Развитие условий для бизнеса на освобожденных землях и привлечение иностранных инвесторов создадут рабочие места и возможности как для армян, так и для азербайджанцев. Открытие границ и коммуникаций заложат прочную основу для устойчивого политического мира и безопасности. Для этого Армения и Азербайджан должны немедленно начать работу над мирным соглашением при взаимном признании территориальной целостности и международных границ. Со стороны трехсторонней комиссии по демаркации и делимитации границ поступают многообещающие сигналы о возможном прогрессе.

Возвращение внутренне перемещенных азербайджанцев - еще одна важная задача. Работы по разминированию (только в Агдамском районе насчитывается более 97 тысяч мин) и строительство новых деревень требуют времени. Эксперты Университета АДА опросили более 2 тысяч случайно выбранных семей вынужденных переселенцев. Большинство из них хотят вернуться в свои родные села и способствовать восстановлению экономической жизни Карабаха. Некоторые из опрошенных показали старые ключи от своих домов, фотографии своих сел и другие важные предметы обихода, которые символизируют их мечту о возвращении на родину.

Несомненно, Карабах станет международной туристической достопримечательностью. Шуша, культурная столица Азербайджана, с ее богатым историческим и культурным наследием, снова будет процветать и дарить миру таких замечательных композиторов и певцов, как Бюльбюль и Узеир Гаджибеков.