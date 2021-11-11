Европа откажется от угля, временно перейдя на газ

В Еврокомиссии сообщили, что некоторые страны ЕС, отказавшись от использования угля, совершат временный переход на природный газ.

"Уход от использования угля для ряда стран Евросоюза будет происходить через промежуточную фазу использования природного газа", - заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс на брифинге в рамках климатической конференции COP26.

Он уверен, у угля нет будущего в энергетической системе Евросоюза.

Напомним, ЕС планирует стать климатически нейтральным к 2050 году и сократить до 0% итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу.