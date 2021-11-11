Ильхам Алиев прибыл в Турцию для участия в Тюркском совете (ФОТО)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг прибыл с рабочим визитом в Турцию.

Самолет с азербайджанским лидером на борту приземлился этим вечером в аэропорту Ататюрк. У трапа был выстроен почетный караул, развевались государственные флаги Азербайджана и Турции.

Ильхам Алиев прилетел в Турцию для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

Ожидается, что в ходе саммита будут обсуждаться перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений.