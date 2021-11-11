В Минздраве Карачаево-Черкесии рассказали о резерве коечного фонда по COVID-19

Заместитель министра здравоохранения Карачаево-Черкесии Тамара Кипкеева заявила, что занятость медицинских учреждений в республике не превышает 70%.

По ее словам, 11 ноября во временных ковидных госпиталях продолжает функционировать 1280 коек, их них на утро сегодняшнего дня было занято 906 мест.

"В резерве у нас 374 койки, то есть свободно порядка 30% коечного фонда. Это хороший показатель", - цитирует Кипкееву "Интерфакс-Юг".

Она также подчеркнула, что по решению Минздрава КЧР в период подъема заболеваемости COVID-19 в регионе резерв коечного фонда госпиталей должен быть не меньше 20%.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, COVID-19 в Карачаево-Черкесии диагностировали у 28 452 человек. Справились с болезнью 24 726 жителей республики, умерли - 832.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 251 млн, из них более 5 млн человек скончались. В России выявили 8 952 472 случая заражения.