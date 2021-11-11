В Еврокомиссии улучшили прогноз роста ВВП России до 3,9%

Еврокомиссия значительно улучшила прогноз роста ВВП России на текущий год - с 2,7% до 3,9%.

"Рост ВВП России составит в 2021 году 3,9%, в 2022 году снизится до 2,6%", - говорится в осеннем экономическом прогнозе ЕК.

Рост ВВП РФ связан с высокими ценами на мировом энергетическом рынке.

При этом инфляция в России, по прогнозам ЕК, составит в 2021 году 6,2% и 4,8% в 2022 году.

"Несмотря на низкий уровень вакцинации и высокий уровень смертности от COVID-19 осенью 2021 года, реальный ВВП в России уже превысил показатели до пандемии. Далее рост, вероятно, будет поддержан значительным улучшением условий внешней торговли и повышением налоговых поступлений, которые открывают возможность для новых дотаций и государственных расходов, которые будут стимулировать потребление", - отмечают аналитики.