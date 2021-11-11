Москва встала в 9-балльных пробках

Вечером 11 ноября пробки в Москве достигли 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

В настоящее время наибольшие затруднения наблюдаются в центре города. В частности, пробки зафиксированы на внутренней и внешней сторонах Садового кольца, особенно на юго-западе и северо-востоке. Серьезные затруднения на Москворецкой, Кремлевской, Болотной набережных.

В пробках стоят участки Третьего транспортного кольца в обоих направлениях, особенно на востоке и юго-востоке, Бульварное кольцо - от Яузского до Рождественского бульвара, а также Тверская и Пятницкая улицы, Большая Никитская и Сретенка.

Заторы отмечаются на вылетных магистралях - на Ленинградском и Варшавском шоссе, передает РИА Новости.