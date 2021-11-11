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"Госуслуги" подверглись мощнейшей кибератаке

&quot;Госуслуги&quot; подверглись мощнейшей кибератаке

Портал "Госуслуги" подвергается мощнейшей атаке хакеров второй день подряд, сообщили в Минцифры РФ.

"Портал госуслуг находится под беспрецедентной кибератакой. "Госуслуги" второй день подвергаются самой мощной за все время функционирования портала кибератаке… Служба информационной безопасности "Госуслуг" переведена на усиленный режим работы", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Накануне на сайте была зафиксирована атака мощностью свыше 680 Гигабит в секунду. "11 ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал. Отдельным объектом атаки являлся робот Макс", - отметили в министерстве.

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