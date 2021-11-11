"Аэрофлот" готов проверять QR-коды у пассажиров

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" готова проверять у пассажиров QR-коды о вакцинации. Об этом заявил официальный представитель перевозчика Михаил Демин.

По его словам, если соответствующий закон будет принят, то технологически авиакомпания готова выполнять проверки дополнительных документов. "Мы предварительно прорабатывали подобные варианты", - цитирует Демина РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что нововведение будет реализовано в короткие сроки.

Ранее сегодня сообщалось, что в настоящее время в России разрабатывает законопроект об обязательных QR-кодах, подтверждающих иммунитет к коронавирусу COVID-19, для возможности воспользоваться транспортом, кафе или магазином.