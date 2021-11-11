ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть на докризисный уровень в 2022 году

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что рост спроса на нефть в 2022 году составит 4,2 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в ноябрьском отчете ОПЕК.

В организации полагают, что спрос на нефть в следующем году может достигнуть 100,6 млн баррелей, что на 0,5 млн баррелей в сутки выше докризисного уровня.

В ОПЕК при этом отмечают, что потребление нефти будет идти несколько более быстрыми темпами в европейских странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но это будет компенсировано замедленными темпами спроса в американских странах ОЭСР.

Кроме того, в документе сказано, что мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,7 млн баррелей в сутки, что на 160 тыс баррелей в сутки меньше, чем в предыдушем отчете.