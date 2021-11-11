Эрдоган: в 2023 году леса займут треть территории Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в четверг участие в акции "Национальный день посадки деревьев".

"До конца 2023 года в стране планируется высадить 7 млрд саженцев, и довести площадь лесных массивов до трети территории страны", - заявил он, высадив саженцы на территории Леса нации в Анкаре.

Турция по масштабам лесопосадок занимает первое место в Европе, отметил Эрдоган. Он призвал жителей всех провинций страны к ежегодному участию в посадке деревьев. "Мы ставим перед собой цель высаживать в течение трех часов в 2023 местах 81 провинции Турции по 11 миллионов саженцев. Это станет мировым рекордом", - поделился турецкий лидер.

Высадки новых лесов помогают Турции сократить потери плодородной земли из-за эрозии, а также восстановить лесные массивы, пострадавшие от пожаров.

С прошлого года 11 ноября в Турции является Национальным днем посадки деревьев.