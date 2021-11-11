Путин обсудил с Меркель ситуацию на границах Беларуси со странами Евросоюза

В четверг, 11 ноября, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и исполняющего обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

В ходе беседы стороны продолжили обсуждение ситуации на границах Беларуси со странами Европейского союза. В частности, Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Беларусью для решения проблемы миграционного кризиса.

Помимо этого, российский лидер обратил внимание на дестабилизирующий характер провокационной активности сил США и ряда других стран НАТО в Черном море.

Говоря о внутриукраинском конфликте, Путин заявил, что Украина проводит деструктивную политику.

Напомним, ранее сегодня агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник, что Евросоюз обсуждает введение совместно с США и Великобританией санкций в отношении авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота" и Turkish Airlines, из-за ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши. В ЕС полагают, что авиакомпании могут быть причастны к провозу нелегальных мигрантов в Беларусь