Какой будет погода в Казахстане в пятницу

Казгидромет опубликовал прогноз погоды в Казахстане на 12 ноября. В некоторых районах, в том числе Нур-Султане объявлены штормовые предупреждения.

На юго-западе Северо-Казахстанской области прогнозируются туман и гололед, порывы ветра до 20 м/с, северо-западный ветер сменится на юго-западный.

В районе Алакольских озер также ветрено - юго-восточный ветер, 17-22 м/с.

Сильный ветер и пыльная буря ожидаются утром и днем в пятницу на севере, в горных районах Туркестанской области. На севере Карагандинской области ветер, юго-западный, с порывами до 15-20 м/с.

В Акмолинской области в пятницу прогнозируются гололед и низовая метель, местами туман, сильный ветер.

На юге Западно-Казахстанской области также будет туман, ветер юго-западный до 15-20 м/с.

На севере Актюбинской области ожидается гололед.

На северо-востоке, востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман и сильный ветер, который только усилится в выходные.

На севере Павлодарской области в пятницу прогнозируется туман, гололед, на юге региона ветер юго-западный с порывами 15-20 м/с.

В Нур-Султане на пятницу объявлено штормовое предупреждение из-за гололеда. Температура воздуха ночью опустится до минус двух, днем составит плюс 1-3, ожидается снег.

В Алматы ночью ноль - плюс два градуса, днем 11-13 тепла, переменная облачность.

В Шымкенте плюсовая температура и днем и ночью. Ночью воздух остынет до плюс 1-3, днем прогреется до 12-14 градусов тепла.