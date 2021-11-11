В Узбекистане боятся прививать детей российской вакциной от гриппа

В Узбекистане родители часто стали отказываться от бесплатной вакцинации детей против гриппа, при этом число болеющих в республике ОРВИ и гриппом детей растет, сообщает Минздрав, пишет Podrobno.uz.

В Узбекистан для вакцинации детей от гриппа ввезли из России около 2 млн доз препарата "Гриппол плюс". Вакцинация необязательна, поэтому многие, узнав, что в составе препарата есть вещество "полиоксидоний", отказываются прививать детей.

"При иммунизации обязательно учитывается состояние здоровья детей. Вакцина безопасная и эффективная", – сообщила начальник отдела вакцин и иммунопрофилактики Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Дилором Турсунова.

Полиоксидоний – это адъювант, который позволяет обеспечить выраженный иммунный ответ и увеличить срок действия защиты.

Вакцина "Гриппол плюс" почти не имеет побочных эффектов и противопоказаний и содержит штаммы гриппа, рекомендованные ВОЗ для этого сезона.