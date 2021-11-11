Главная » Новости
Азербайджан Иран

На матч "Спартак" - "Ахмат" пустят меньше болельщиков, чем планировалось

На матч &quot;Спартак&quot; - &quot;Ахмат&quot; пустят меньше болельщиков, чем планировалось

Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) запретил допуск болельщиков "Спартака" на матч 17-го тура чемпионата России на четыре сектора стадиона. Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

По его словам, соответствующее решение принято из-за оскорбительных речевок болельщиков.

Григорьянц отметил, что болельщиков не пустят на секторы Б103, Б104, Б205, и Б206 трибуны Б. Также "Спартак" выплатит штраф в размере 90 тыс.

Напомним, встреча 17-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ахматом" состоится в Москве 4 декабря.

1000 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!