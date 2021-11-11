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Доступный сухофрукт поможет снизить уровень "плохого" холестерина

Доступный сухофрукт поможет снизить уровень &quot;плохого&quot; холестерина

Врач-диетолог Анна Мелехина рассказала, что изюм способен снижать уровень «плохого» холестерина в организме, пишет РИА Новости.

По словам медика, ежедневно следует съедать по 25 граммов изюма - примерно 1/4 чашки.

"Изюм содержит флавоноиды, которые могут оказывать антиоксидантное действие, снижать уровень плохого холестерина, расслаблять кровеносные сосуды и снижать риск ишемической болезни сердца", - поделилась Мелехина.

Темный изюм из красных сортов винограда содержат больше антиоксидантов, чем золотой. "Добавляйте изюм в кашу, оладья, салаты. Получайте с ним пищевые волокна, витамины и сладкий вкус", - посоветовала диетолог.

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