Турция отрицает причастность к кризису на границе Беларуси и Польши

Министерство иностранных дел Турции опубликовало на своем официальном сайте заявление, в котором отвергло причастность к кризису на границе Польши, Литвы и Латвии с Беларусью.

"Мы с огорчением наблюдаем за сложной ситуацией на границе, в которой оказались наши союзники Польша, Латвия и Литва из-за недостаточных мер по пресечению перехода через территорию Белоруссию граждан третьих стран… Однако мы отвергаем попытки показать Турцию частью этой проблемы", - сказано в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции также отрицают причастность к кризису авиакомпании Turkish Airlines.

В документе подчеркивается, что Турция всегда отмечает важность принятия необходимых шагов в борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми и призывает международное сообщество быть ответственным и отзывчивым в этом вопросе. "Мы надеемся, что заинтересованные стороны решат проблему с осторожностью, и подчеркиваем, что Турция готова оказать любую поддержку в преодолении проблемы", - заявили в турецком МИД.

Напомним, 8 ноября стало известно, что несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Власти Польши подчеркнули, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.

Позднее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник, что Евросоюз обсуждает введение совместно с США и Великобританией санкций в отношений авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота" и Turkish Airlines, из-за ситуации с мигрантами на границе Беларуси и Польши. В ЕС полагают, что авиакомпании могут быть причастны к провозу нелегальных мигрантов в Беларусь.