Страны ОПЕК в октябре выполнили условия сделки на 121%

В октябре 2021 года страны ОПЕК исполнили условия сделки по сокращению добычи нефти на 121% от плана.

Согласно отчету ОПЕК, добычу за месяц нарастили на 217 тыс баррелей в сутки (б/ с) - до 27,45 млн б/с. В Саудовской Аравии в октябре добыча нефти составила 9,76 млн б/с (рост на 110 тыс б/с к сентябрю). В Венесуэле добычу нарастили на 57 тыс б/с (до 590 тыс б/с), в ОАЭ - на 38 тыс б/с (до 2,83 млн б/с), в Кувейте - на 32 тыс б/с (до 2,5 млн б/с).

Сократилась добыча нефти в прошлом месяце в Нигерии, Конго, Экваториальной Гвинее и Анголе.