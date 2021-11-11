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Саакашвили решил прекратить голодовку

Саакашвили решил прекратить голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекращает голодовку. Об этом сообщил адвокат экс-главы государства Ника Гварамия после встречи с ним.

"Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня", - зачитал Гварамия письмо Саакашвили, которое вынес от осужденного.

По его словам, Саакашвили принял решение учесть призывы и прекратить голодовку, передает ТАСС.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 8 ноября его перевезли в больницу при тюрьме в Глдани.

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