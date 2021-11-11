Аэропорт Сочи принял за ноябрьские праздники рекордные 10 млн пассажиров

Аэропорт Сочи установил очередной рекорд по пассажиропотоку.

За ноябрьские выходные он обслужил 10 млн пассажиров, это на 77% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В этом году сочинская авиагавань поставила уже четыре рекорда. За десять месяцев 2021 года из аэропорта Сочи вылетело свыше 35,5 тыс самолетов, главными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Из Сочи можно также полететь за границу, доступны перелеты в Турцию, Армению, Беларусь, Узбекистан и Таджикистан.

"Несмотря на ограниченную географию зарубежных маршрутов, аэропорту Сочи третий месяц подряд удается сохранять положительную динамику в обслуживании международных направлений и уверенно сокращать разрыв с докризисными показателями", - рассказали в пресс-службе.