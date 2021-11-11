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Аэропорт Сочи принял за ноябрьские праздники рекордные 10 млн пассажиров

Аэропорт Сочи принял за ноябрьские праздники рекордные 10 млн пассажиров

Аэропорт Сочи установил очередной рекорд по пассажиропотоку.

За ноябрьские выходные он обслужил 10 млн пассажиров, это на 77% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В этом году сочинская авиагавань поставила уже четыре рекорда. За десять месяцев 2021 года из аэропорта Сочи вылетело свыше 35,5 тыс самолетов, главными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Из Сочи можно также полететь за границу, доступны перелеты в Турцию, Армению, Беларусь, Узбекистан и Таджикистан.

"Несмотря на ограниченную географию зарубежных маршрутов, аэропорту Сочи третий месяц подряд удается сохранять положительную динамику в обслуживании международных направлений и уверенно сокращать разрыв с докризисными показателями", - рассказали в пресс-службе.

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