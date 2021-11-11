В Москве задержали брата Хабиба Нурмагомедова

В столичном аэропорту Шереметьево правоохранители задержали двоюродного брата экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова.

"В аэропорту Шереметьево по прилете из Каспийска задержаны Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов, они подозреваются в том, что на автомобиле в аэропорту Каспийска сбили сотрудника полиции", - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Нурмагомедов и его друг прилетели в Москву рейсом из Махачкалы. "Они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции на КПП "Аэропорт" г. Каспийска", - уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Мужчины доставлены в дежурную часть линейного подразделения. Решается вопрос о задержании и помещении в ИВС.