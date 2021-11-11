Жительница Северной Осетии похитила у государства более 330 тысяч рублей

Полицейские уличили 46-летнюю работницу казенного учреждения Кировского района в хищении средств, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Северной Осетии.

Оперативники выяснили, что подозреваемая, применяя свое служебное положение, вписывала заведомо ложные сведения в заявки на ежемесячные выплаты жилищных субсидий подставным лицам, которые в реальности не имели права на них.

"Далее указанные заявки с внесенными в них ложными сведениями предоставлялись в Министерство труда и социального развития РСО­-Алания, на основании чего на расчетные счета подставных лиц поступали денежные средства, которые злоумышленница обналичивала и распоряжалась по своему усмотрению", - уточнили в полиции.

На данный момент установлена ее причастность к трем хищениям, которыми она нанесла ущерб на сумму более чем 330 тыс рублей.

Открыты уголовные дела по ч.3 ст. 159.2 "Мошенничество при получении выплат". С женщины взята подписка о невыезде.