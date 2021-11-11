Парламент Чечни предложит Госдуме запретить упоминать национальность преступников в СМИ

Чеченский парламент предложил запретить распространение средствами массовой информации сведений о национальности преступника, документ с таким содержанием будет представлен на рассмотрение Государственной думы, рассказали в пресс-службе законодательного органа республики.

В частности, речь идет о поправках в ст.4 федерального закона "О СМИ" и в Кодекс об административных правонарушениях: в эти документы включат запрет на распространение в СМИ и в информационно-телекоммуникационных сетях информации о "национальной принадлежности, вероисповедания и принадлежности к народам" России людей, причастных к преступлениям.

"Автором проекта является председатель парламента Чеченской республики, Герой России Магомед Даудов", - цитирует сообщение РИА Новости.

Те, кто все же будут распространять такие данные, понесут административную ответственность.

В пояснительной записке уточняется, что публикация этой информации оскорбляет "национальные и религиозные чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей", которые никак не связаны с преступной деятельностью.