Фальшивомонетчика приговорили за почти миллион поддельных долларов в Алматы

В Алматы вынесен приговор мужчине, задержанному в конце прошлого года при попытке продать почти $300 тыс. Об этом рассказали в городском департаменте Агентства по финансовому мониторингу.

Фальшивомонетчика взяли с поличным в ноябре 2020 года, когда он пытался продать поддельные $293 тыс.

Как установило следствие, с сентября по ноябрь минувшего года подозреваемый неоднократно сбывал поддельную валюту купюрами по $100.

По месту жительства фальшивомонетчика были найдены новые подделки. В общей сложности из незаконного оборота удалось изъять $975 тыс.

Уголовное дело по факту изготовления и сбыта фальшивых купюр было передано в суд. Мужчина был признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы.