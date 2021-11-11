Молодой водитель стал жертвой аварии в Абинском районе Кубани

Один человек погиб в результате столкновения "Газели" и легковушки в Абинском районе Краснодарского края. В пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю сообщили, что столкновение произошло на трассе Краснодар – Верхнебаканский в районе хутора Горский.

Стало известно, что 22-летний мужчина за рулем Honda Civic выехал на встречную полосу для обгона, где в это время передвигалась "Газель". Водитель иномарки скончался до приезда врачей.

По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.