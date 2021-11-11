Главная » Новости
Азербайджан Иран

Молодой водитель стал жертвой аварии в Абинском районе Кубани

Молодой водитель стал жертвой аварии в Абинском районе Кубани

Один человек погиб в результате столкновения "Газели" и легковушки в Абинском районе Краснодарского края. В пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю сообщили, что столкновение произошло на трассе Краснодар – Верхнебаканский в районе хутора Горский.

Стало известно, что 22-летний мужчина за рулем  Honda Civic выехал на встречную полосу для обгона, где в это время передвигалась "Газель". Водитель иномарки скончался до приезда врачей.

По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

1295 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!