Участников акции в поддержку Саакашвили забросали камнями в Тбилиси

Неизвестный бросил с балкона камни в участников акции в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси. Об этом пишут грузинские СМИ.

Как сообщили очевидцы, камни были брошены с балкона на шестом или пятом этаже, они попали в голову мужчине и женщине, помощь которым была оказана в "скорой" на месте событий.

Пострадавшего мужчину уже опросила полиция, медики нашли его состояние удовлетворительным и отпустили. Данных о состоянии женщины пока нет, передает Sputnik Грузия.

Нападение было совершено в момент когда лидер ЕНД Ника Мелия призвал демонстрантов пойти к изоляторам временного содержания, где находятся задержанные накануне протестующие.

В МВД Грузии ранее заявили, что на акциях накануне за неподчинение и оскорбление полиции и за мелкое хулиганство были задержаны 46 активистов.