Более 100 семей в Северной Осетии до конца года переселятся из аварийного жилья

Более 100 семей переселят из ветхого и аварийного жилья в Северной Осетии до 2021 года, сообщил начальник отдела содействия реформированию ЖКХ и жилищной политики Батраз Надгериев.

По его словам, переселение ведется в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который входит в нацпроект "Жилье и городская среда".

Надгериев отметил, что в целом планируется досрочно завершить в 2023 году переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.