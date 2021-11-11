Токаев прилетел в Стамбул

Самолет с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приземлился в Стамбуле, сообщает пресс-секретарь главы республики Берик Уали.

Напомним, что казахстанский лидер примет участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных стран.

Уали добавил, что в рамках двухдневного рабочего визита Токаев проведет ряд двусторонних встреч.

В ходе саммита участники обсудят перспективы укрепления многопланового взаимодействия в рамках Тюркского совета с акцентом на развитие торговли, цифровизации, зеленых технологий и других актуальных направлений.