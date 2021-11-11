В Германии призвали Путина не вмешиваться в миграционный кризис, вспомнив про санкции

Читателей немецкой газеты Die Welt удивила просьба Ангелы Меркель к Владимиру Путину повлиять не лидера Беларуси Александра Лукашенко из-за ситуации с беженцами на польско-белорусской границе.

По мнению многих комментаторов, желание Германии использовать Россию в урегулировании миграционного кризиса выглядит забавным.

Многих интернет-пользователей удивило и позабавило желание страны — флагмана Европы использовать Россию в урегулировании еще одного внутреннего кризиса.

"Воздействовать на режим в Минске": Меркель призывает Путина к интервенции в Белоруссию! — Ребята, я давно так не смеялся, думаю, Путин тоже", — заявил пользователь Ereignishorizont.

Читатель под ником bernd K считает, что Путин не должен помогать в этом вопросе Европе, напомнив о санкциях со стороны ЕС. "Россия справилась с этим, в этом году объем торговли с США увеличился при сбалансированном товарообороте примерно на 35%. Российское сырье продается как свежий хлеб моего пекаря. Что может предложить ЕС в обмен на вмешательство России во внутренние дела своего соседа?", - возмутился он.

Обозреватель Tomas K также отметил, что по отношению к Москве Европа использует политику двойных стандартов.

"Сейчас нам должен помочь президент России. Ага. А почему бы нет. Еще один вопрос. Это тот же президент, в отношении которого применяются санкции. И это тот же плохой парень, которого и так обвиняют во всем, что идет не так. То, что американские танки перебрасывают в Польшу (то есть в сторону России) по немецким автобанам, это, конечно, только во имя демократии и прав человека", — подчеркнул читатель.

"Санкции? Это же ужас. То, что Путин вообще разговаривает с этим человеком, вероятно, связано с тем временем, когда он узнал и оценил нас, восточных немцев", — предположил jens z.

Комментатор под ником Analogie предложил Меркель снять санкции с России и немедленно открыть "Северный поток-2", после чего Путин сможет повлиять на Лукашенко.

Напомним, что в странах Прибалтики и Польше сообщили о росте числа нелегалов из стран Ближнего и Северной Африки. Страны стянули к границе с Беларусью войска и объявили на этих территориях режим ЧС.