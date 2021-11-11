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Ставрополье привито на 38%

Ставрополье привито на 38%

Более одной трети жителей Ставропольской области, подлежащих вакцинации против коронавируса, прошли иммунизацию, сообщила замминистра здравоохранения региона Наталия Звягинцева, уточнив, что в настоящее время этот показатель составляет 38%.

"Мы должны вакцинировать более 1,7 млн человек взрослого населения. Первым компонентом в крае вакцинировано 915 тыс человек, граждан старше 60 лет - 245 тыс человек", - сказала она.

Представитель ведомства уточнила, что в процентном отношении вакцинация от коронавируса подлежащего взрослого населения достигла 38%, старше 60 лет - 38,1%.

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