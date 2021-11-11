Более 10 детей пострадали от рециркулятора в школе в Майкопе

Неправильное использование рециркулятора в школе привело к проблемам с глазами у детей в Майкопе, подробности рассказала руководитель городского комитета по образованию Ольга Романенко.

По ее словам, инцидент случился в понедельник, сразу после каникул. На следующий день детей направили в медцентр, где офтальмолог осмотрел их и назначил лечение.

"Всего 14 детей обратились к врачу. Только четверым из них назначен повторный прием по завершению лечения. У остальных были незначительные повреждения", - приводит слова чиновницы "Интерфакс".

Романенко добавила, что в школе было в общей сложности три рециркулятора, которые нельзя использовать в присутствии людей. Их включали в кабинетах, переоборудованных под дополнительные классы из помещений бывшего центра творчества.

"У одной девочки ожог роговицы, через сутки-двое это проходит. Еще у одной покраснение век. Тяжелых последствий нет", - уточнила глава комитета.

По ее словам, классному руководителю и директору школы объявлен выговор.

Проверку по факту начали прокуратура Адыгеи и следственный комитет.