"Великолепная идея": Гинцбург оценил введение QR-коды в транспорте

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал эффективной меру введения обязательной проверки QR-кодов в транспорте и других общественных местах.

"Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно", - приводит слова академика РБК.

Гинцбург пояснил, что QR-коды позволят подавить циркуляцию доминирующего в России дельта-штамма коронавируса и предотвратить появление и распространение новых мутаций.

Накануне Гинцбург по случаю юбилея получил орден Александра Невского от главы российского Минздрава Михаила Мурашко. Указ о награждении орденом за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу подписал президент России Владимир Путин.