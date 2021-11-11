В Москве пройдет ледяной дождь

Ледяной дождь "зацепит" Москву в пятницу - около пяти утра скользко станет в ЗАО и ЮЗАО, поделился прогнозом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, до конца недели метеоусловия в столичном регионе будут определяться западно-восточным переносом воздушных масс атлантического происхождения, благодаря чему температурный фон окажется на несколько градусов выше положенной климатической нормы. "При это сохранится пасмурная, сырая с осадками в смешанной фазе погода. Ночами будет минус 2 - плюс 3, днем минус 1 - плюс 4", - пишет РИА Новости.

Далее Синоптик сообщил о том, что утром с 6 до 9 утра 12 ноября в Москве ожидается интенсивный заряд снега - 4,3 м осадков или 3,1 см снежного покрова, с кратковременным ухудшением видимости до 1500 м. Столбики столичных термометров остановятся на нуле.