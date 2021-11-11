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Источник: ректора ДГМУ заподозрили в приеме на работу "мертвых душ"

Источник: ректора ДГМУ заподозрили в приеме на работу &quot;мертвых душ&quot;

В доме ректора Дагестанского государственного медицинского университета Сулеймана Маммаева проводится обыск, рассказал информированный источник.

По его словам, мужчину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

"По данным следствия, ректор ДГМУ фиктивно трудоустроил своих родственников на различные должности, при этом они фактически в университете не работали", - приводит слова источника "Интерфакс".

Он уточнил, что в ближайшее время будет открыто еще несколько уголовных дел против руководства вуза и близких Маммаеву людей.

Кроме того, ректор университета может понести ответственность по статье за организацию преступного сообщества, которое занималось поборами со студентов и сотрудников ДГМУ.

Напомним, Сулейман Маммаев стал ректором вуза в январе 2016 года.

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