Повара "Адской кухни" посетили Дагестан

Выпуск кулинарного шоу "Адская кухня" сняли в Дагестане. Поварам был организован тур по республике.

Отмечается, что в Махачкале участники телепередачи ознакомились с местным рынком и секретами приготовления национальных блюд. В Дербенте поварам поручили подготовить стол к свадьбе.

Напомним, "Адская кухня" - это кулинарный поединок 18 поваров, которых отобрали в результате проведения конкурса. Телешоу выходит на телеканале "Пятница". Противостояние проходит надзором известного шеф-повара Константина Ивлева.